Banenmotor in VS koelt enorm af

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid zijn er (exclusief Landbouw) vorige maand slechts 20.000 nieuwe banen bijgekomen, het laagste niveau in 17 maanden. In januari werd de banengroei opwaarts bijgesteld van 304.000 naar 311.000. Economen hadden vooraf een plus van 180.000 voorzien.

Het werkloosheidspercentage daalde zoals verwacht in de afgelopen maand van 4% naar 3,8% van de totale beroepsbevolking.

Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, speelde bij het enorme verschil met januari het weerseffect deels een rol doordat het februari veel kouder was, waaronder onder meer in de bouw minder mensen werden aangenomen. Aan de andere kant wijst hij er op dat met de banendomper de eerste kleurscheuren zichtbaar zijn dat de economische groei in de VS aan het vertragen is.

Het gemiddelde uurloon in de VS steeg met 0,4% op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee op een toename van 0,3% gerekend.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) houdt bij het bepalen van het monetaire beleid het wel en wee op de arbeidsmarkt in de VS goed in de gaten.