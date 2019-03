Het geheim van de beste werkgever? Trots

Zijn het extra veel vakantiedagen, wilde bedrijfsfeesten of spectaculaire bedrijfsuitjes die ervoor zorgen dat de werknemers van Frankelandgroep zo blij zijn? „Niet per se”, zegt marketingmedewerker Wendy van Dongen van de zorgorganisatie.

„Wat onze organisatie onderscheidt, is dat alle medewerkers heel erg worden betrokken bij de successen. Sowieso wordt veel informatie gedeeld, maar als het goed gaat profiteren we daar allemaal van. Dat kan met een bonus, maar ook met een borrel.”

Bijdragen

Dat elke medewerker weet hoeveel hij bijdraagt aan het uiteindelijke doel - tevreden medewerkers, tevreden cliënten en kwalitatief goede zorg - zorgt ervoor dat zij trots zijn op hun bedrijf. En dat straalt weer af op de Frankelandgroep.

Van Dongen: „In deze tijd is het moeilijk om personeel te vinden in de zorg, maar wij hebben op dit moment ruim voldoende personeel. Je kunt nooit weten of dat komt doordat we al een paar keer zijn uitgeroepen tot beste werkgever, maar het helpt vast.”

De verkiezing tot beste werkgever is gisteren bij alle locaties van de zorgorganisatie gevierd met taart. „Het is het gesprek van de dag. Medewerkers zijn wel weer extra trots op het bedrijf vandaag.”