’Huawei geen mak lammetje’

Met dezelfde woorden schaarde hij zich achter het besluit van Huawei’s financiële topvrouw, Meng Wanzhou, om zich na haar arrestatie in Canada te verzetten tegen uitlevering aan de VS. Meng is aangehouden op verdenking van fraude.

Huawei en de Verenigde Staten liggen overhoop over de 5G-apparatuur van het bedrijf. Die zouden volgens de Amerikanen gebruikt kunnen worden voor Chinese overheidsspionage. Amerika heeft een gedeeltelijk inkoopverbod op Huawei-producten afgekondigd.

Volgens minister Wang wil zijn land „niet alleen maar de rechten van één bedrijf beschermen, maar het redelijke recht van landen en volkeren om zich te ontwikkelen”.