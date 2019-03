Lagere opening op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de laatste sessie van de week begonnen. Daarmee volgen de graadmeters op Wall Street het voorbeeld van de beurzen in Azië en Europa. Tegenvallende Chinese exportcijfers drukten het sentiment. Beleggers verwerken verder het teleurstellende maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid.