Vooruitblik: ’Verkoopdruk op Damrak kan verder gaan toenemen’

In de voorbije week kregen beleggers een teleurstellend Amerikaans banenrapport voor de kiezen. De Europese centrale bank droeg een dag eerder met een fors neerwaarts bijgestelde groeiprognose voor de eurozone in 2019 eveneens bij aan de verminderde animo in de markt. Een forse afname van Chinese export deed het sentiment ook geen goed. Rein Schutte beleggingsadviseur bij Boer & Olij benadrukt dat gezien de mindere economische gang van zaken het nog belangrijker wordt voor de stemming op de aandelenmarkten dat er geen kink in de kabel komt in een handelsdeal tussen China en Amerika.

Zomertijd in de VS

Vanaf volgende week maandag moeten beleggers er in ieder geval rekening mee houden dat vanwege het ingaan van de zomertijd in de VS de Amerikaanse beurzen al om half drie Nederlandse tijd de deuren gaan openen. Komende dinsdag zullen de schijnwerpers zijn gericht op het Verenigd Koninkrijk. Premier May zal dan volgens planning haar Brexit-deal opnieuw in het Britse parlement in stemming brengen. Bij een afwijzing zal een dag later in het Britse parlement worden gestemd over een Brexit zonder deal en op donderdag staat bij een mogelijk nog een stemming gepland over een uitstel van de Brexit-dealine die vooralsnog op 29 maart staat gepland. Volgens Schutte zal volgende week hopelijk meer duidelijkheid komen over hoe het Britse vertrek uit de Europese Unie er uit gaat zien.

Naast de spanning over de Brexit-stemming komt er komende week nog een staartje aan bedrijfscijfers naar buiten. De kleinere fondsen Batenburg en Hunter Douglas doen nog de boeken open. Op macrogebied is er in de nieuwe handelsweek minder vuurwerk te verwachten. De aandacht zal onder meer uitgaan naar Amerikaanse detailhandelsverkopen die een indicatie geven over de koopbereidheid van consumenten. Verder maakt de Bank of Japan zijn entebesluit bekend.

Schutte houdt er rekening mee dat de verkoopdruk verder kan gaan toenemen na het enthousiasme bij beleggers in de eerste twee maanden van het nieuwe jaar. „Veel zal afhangen of een harde Brexit kan worden voorkomen en of Amerika en China er in gaan slagen om een handelsdeal te sluiten.”