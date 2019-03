Scherpere regels financiering horeca Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema informeerde de gemeenteraad over het rapport. De herkomst van de onderhandse leningen is niet altijd duidelijk, ook niet na het stellen van aanvullende vragen. Dit leidt echter per definitie niet altijd tot het buiten behandeling stellen of weigeren van de aanvraag. Er worden dus ook horecavergunningen verstrekt bij niet transparante herkomst van financiering, wat volgens Halsema een zorgelijke constatering is die vraagt om aanpassing van de werkwijze van de gemeente.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik