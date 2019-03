Werkgevers roepen om betere benutting verlof

-

Als een vrouw in het eerste geboortejaar van haar kind meer dagen aan het werk blijft, doet ze dat ook vaker in de daarop volgende jaren. Daarom zijn de patronen die zich in deze periode vormen cruciaal, benadrukt De Boer.

Het is vooral belangrijk dat de zorg- en werktaken meer evenwichtig verdeeld worden, volgens de organisatie. Daar kunnen vooral de mannen een steentje aan bijdragen. Zo kunnen vaders tijdelijk minder gaan werken of af en toe een paar uurtjes eerder naar huis gaan.

De economie zal de vruchten plukken als vrouwen meer gaan werken, concludeert VNO-NCW. De economische groei krijgt een impuls en het aanwezige talent in Nederland wordt beter benut. Bovendien maken vrouwen die relatief meer uren werken een grotere kans om naar de top door te stromen.