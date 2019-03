Staatssecretaris moet zelf belastingaangifte nog doen

Snel kon vrijdagmiddag recordcijfers bekend maken over de eerste aangifteweek: al meer dan 2 miljoen mensen hadden hun belastingzaken over 2018 geregeld. Maar daar droeg de staatssecretaris zelf niet aan bij, bleek toen deze krant hem vroeg of hij zijn aangifte al had ingevuld.

„Ik nog niet, zeg ik in alle eerlijkheid”, antwoordde de staatssecretaris lachend. „Ik ga het dit weekend doen. Maar ik hoor wel bij de groep mensen die het leuk vindt om de aangifte in te vullen.”

Record

De eerste aangifteweek zorgde dit jaar voor een nog niet eerder vertoonde stormloop bij de Belastingdienst. Met meer dan 2 miljoen aangiftes lag dat aantal al ruim 200.000 aangiftes hoger dan een jaar eerder.

Die drukte lijkt vooralsnog niet voor grote problemen en overlast bij de fiscus en de Belastingtelefoon te zorgen. „Normaal gesproken zie je in de eerste weken de grote piekbelasting. En die hebben we nu heel goed doorstaan”, zegt Snel. „Er zullen gegarandeerd op piekmomenten nog wachtrijen staan, dat is niet anders. Maar ten opzichte van het verleden zijn we heel tevreden, ook bij de Belastingtelefoon.”