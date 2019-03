Slechte beursweek door lagere groeiverwachtingen

„Beleggers maken even pas op de plaats”, zegt hoofdeconoom Léon Cornelissen (Robeco) over de negatieve beursweek die volgde op de fraaie koersstijgingen van de afgelopen twee maanden. „We wachten momenteel op de bevestiging welke kant de beurzen opgaan”, benadrukt beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING).

De Amsterdamse AEX-index daalde deze week met 1,3%. Elders keken beleggers tegen grotere verliezen aan. De aankondiging dat de Chinese export in februari met bijna 21% was gekelderd, bezorgde de beurs in Hongkong een weekverlies van 2%.

Spanningsveld

Volgens Wiersma zitten beleggers momenteel in een spanningsveld van aan de ene kant lagere economische groeiverwachtingen en twijfel over bedrijfswinsten. Maar aan de andere kant zorgen centrale banken met een ruim monetair beleid en lage rentes voor een bodem onder de koersen, aldus de ING-strateeg.

„Beleggers zijn wellicht wat te somber”, vult Cornelissen aan. Naast de steun van centrale banken verwacht de Robeco-econoom dat ook fiscale stimuleringsmaatregelen hun vruchten gaan afwerpen in China en Duitsland. „Er is dan ook niet veel reden voor zorg.”

De aandacht op de beurzen gaat volgende week naar de Brexit-stemming in het Britse parlement. De uitkomst daarvan kan variëren van uitstel tot een harde Brexit. „Het is moeilijk te zeggen wat eruit gaat komen. Vandaar dat de financiële markten er scherp naar kijken”, legt Wiersma uit. Cornelissen: „Ik verwacht geen harde Brexit. Dat zal het Britse parlement niet toelaten.”

