De werkgevers zijn verbijsterd

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland en Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Ⓒ Rene Bouwman

De werkgevers maken zich grote zorgen over de koers van de vakbonden. Die lieten een pensioenakkoord uit hun vingers glippen en liepen weg van de klimaattafels. „Is de vakbond nog een sociale partner?”, vragen de drie voormannen van het bedrijfsleven zich af. „Of is de vakbond een politieke partij?” Wat de werkgevers betreft kan er snel een deal komen over pensioen en AOW, mét een regeling voor zware beroepen.