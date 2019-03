Werkgevers: ’Eerder AOW bij zwaar werk’

Dat zeggen de drie werkgeversvoorzitters Hans de Boer (VNO-NCW), Jacco Vonhof (MKB-Nederland) en Marc Calon (LTO Nederland) in een interview met deze krant. „Laten we zo’n lijst met beroepen maken die eerder met pensioen kunnen”, zegt De Boer. De werkgevers doen de handreiking aan de vakbonden om de pensioenonderhandelingen weer vlot te trekken.

Het kabinet was al bereid om de boete op vervroegde uittreding te verlagen. De werkgevers vinden daarnaast dat mensen met een zwaar beroep die eerder met pensioen gaan geen AOW-premie meer zouden hoeven te betalen. „Dat scheelt die mensen in een zwaar beroep netto een paar honderd euro per maand.”

Volgens de werkgevers bewijst Oostenrijk dat het mogelijk is een sluitende lijst met zware beroepen vast te stellen. Wie zwaar lichamelijk werk doet, nachtdiensten draait of in extreme hitte of kou werkt, heeft in dat land recht op vervroegd pensioen.

