Kalverstraat en PC duurste winkelstraten

Voor een vierkante meter winkelruimte in de Kalverstraat bedraagt de hoogste huurprijs per jaar €2850. Dat is €50 minder dan vorig jaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van vastgoedspecialist Cushman & Wakefield. De tophuur in de Amsterdamse PC Hooftstraat bedraagt €2800. Buiten de Randstad scoort Maasstricht het hoogste met een vierkante meter prijs van €1600 in de Grote Staat.

Een belangrijke kanttekening is dat een dergelijke tophuur alleen wordt betaald voor de begane grond van een kleine winkel op de allermooiste locatie. Het is dus niet de gemiddelde huurprijs. Voor grotere winkels en op de eerste verdieping liggen de meterprijzen stukken lager.

Causeway Bay in Hong Kong. Ⓒ AFP

In het winkelgebied in Hongkong moesten winkeliers voor hun huur per vierkante meter op jaarbasis omgerekend bijna €26.00 betalen. Kortom: voor een pijpenla van veertig vierkante meter is de huurder jaarlijks ruim een miljoen kwijt.

In Upper 5th Avenue in New York en New Bond Street in Londen bedroegen de tophuren respectievelijk €21.000 en dik €16.000. De duurste straat op het Europese continent is de befaamde Champs-Élysées met een hoogste meterprijs van bijna €14.000.