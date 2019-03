Best bekeken: speelgoed, pensioen en UWV-paniek

Lezers kwamen nog te weinig bij Intertoys - zijn faillissement dreigde al langer. Maar na de aangekondigde doorstart waren toch velen afgelopen week razend benieuwd naar welke winkels waar precies gaan sluiten. Zaterdag begon overigens de uitverkoop.

Snel nog slag slaan bij Intertoys. Ⓒ ANP

Veel gelezen was ook het artikel over pensioenfonds ABP. Dat haalde na een fout circa €3 miljoen aan ten onrechte uitgekeerd pensioen terug bij 700 gepensioneerden. Zij ontvingen de afgelopen vier jaar van het ABP een partnertoeslag, maar hadden er geen recht op.

Personeel van UWV vreest een volgend ict-drama bij de uitkeringsorganisatie. Die werd afgelopen jaren getroffen door tegenvallers van honderden miljoen euro’s.

De schrik sloeg keihard toe bij snelheidsduivels: Volvo zet een snelheidsbegrenzer op zijn nieuwe modellen. Nooit meer 200 km per uur.

Volop paniek ook in het Brexit-kamp. Ondernemers stemmen met hun voeten, autobouwer BMW zet in het Verenigd Koninkrijk carriers en trailers klaar om duizenden Mini’s naar het Europese vasteland te kunnen vervoeren. Mogelijk gaat de volledige Mini-productie nu naar VDL in het Limburgse Born.

Minister Hoekstra liet zich gelden bij Air France KLM, wat ook in Den Haag goed werd ontvangen. Ⓒ ANP

Rust lijkt wel (even) weergekeerd in de bestuurskamers van Air France KLM en dochterbedrijven, nadat de Nederlandse Staat snel in stilte 14% van alle groepsaandelen van het luchtvaartbedrijf naastte. Alleen zo is het voortbestaan van KLM te garanderen, zei minister Wopke Hoekstra (Financiën).

De CDA-prominent kreeg, bij een enkele kritische noot over het nut van de overval, vooral applaus voor de bravoure, zijn Franse charmeoffensief, en werd op het schild geheven als mogelijke opvolger van premier Rutte.

"Als niemand ingrijpt is de burger de klos"

Hoekstra sprak ondertussen ook nog even met KLM-topman Pieter Elbers, die het kabinet klip-en-klaar duidelijk maakte dat een vliegtaks die naar links hellende politieke partijen willen, de prijs van vliegtickets opdrijft in een al keiharde concurrentiestrijd en Nederlandse banen gaat kosten.

Nog meer kopzorg voor het kabinet: het piept en kraakt bij ziekenhuizen. Sluitingen, faillissementen en inkrimpingen overal. De zorg snakt naar geld. „Als er niemand ingrijpt en de touwtjes in handen neemt, breken we het stelsel af. En dan is de burger de klos”, tekenden de verslaggevers op.

Aangifte, podcast en nieuwsbrief

Ondertussen: heb je net als twee miljoen (!) Nederlanders je belastingaangifte al gedaan om zo vroeg geld terug te krijgen, mogelijk voor die fraaie vakantie?

Op de hoogte blijven van het laatste financiële nieuws op DFT.nl kan op Twitter, Facebook en LinkedIn. En vergeet niet de vooruitblik te lezen voor de komende beursweek.

En hier kun je onze podcast terugluisteren over de stijging van de koopkracht die zo moeilijk te voelen is.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.