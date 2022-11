Krimp voedingssector; consument kiest voor goedkoop

Dat blijkt uit de sectorprognose Food 2022-2023 van ABN Amro. In het eerste kwartaal van dit jaar zei de helft van de voedingsmiddelenbedrijven nog in staat te zijn de kosten door te berekenen. In het derde kwartaal is dit al gedaald tot 44%.

Volgens de bankeconomen komen de toch al lage marges in de voedselsector nog verder onder druk te staan en zorgen aanhoudend hoge energiekosten juist voor langere tijd voor hoge prijzen. Een grote omzetdaling wordt in 2023 vanwege die hoge prijzen niet verwacht. De hoge kosten nemen vooral een hap uit de winstmarge van bedrijven.

Drankenindustrie hard geraakt

Vooral kleinere levensmiddelenproducenten als lokale bierbrouwers, slagers en bakkers worstelen met de hoge kosten voor energie, verpakkingen en grondstoffen. Daarnaast krijgt de drankenindustrie keiharde klappen. Na een verwachte stijging van 9% dit jaar, rekent ABN Amro voor volgend jaar op een daling van 2% in de verkoop van drank. Nederlanders zullen komend jaar veel minder vaak het café of restaurant bezoeken, verklaren de sectoreconomen de forse krimp.

De zuivelfabrikanten kunnen zich ook opmaken voor een daling van het verkoopvolume. De wereldwijde vraag naar zuivel is gevoelig voor economische ontwikkelingen en door de dalende koopkracht gaat de bank uit van een krimp van 1%.

Minder vlees

Ook zullen laten consumenten hun stukje vlees vaker liggen. Voor de vleesverwerkende industrie voorziet de bank een verkoopdaling van 1%.

Alleen de groente- en fruitconsumptie zit met een stijging van 2% in de lift. Steeds meer consumenten ruilen vlees in voor plantaardige producten, verwachten de marktvorsers. Daarnaast is de prijs van groente en fruit het minst gestegen van alle versproducten, terwijl vlees juist fors duurder is geworden.

Dierenwelzijn

De krimp in de marges is slecht nieuws voor de innovatie en verduurzaming in de voedselindustrie en gaat ten koste van het dierenwelzijn. „Consumenten zullen in het schap vaker voor een goedkoper huismerk kiezen, dan voor een merkproduct”, aldus Nadia Menkveld, sectoreconoom agrarisch en voeding van ABN Amro. „Ook kunnen zij producten uitwisselen tussen categorieën. Voor vlees betekent dit bijvoorbeeld minder vlees en goedkopere varianten, zoals gehakt of kip of minder biologisch vlees. Tegelijkertijd verkopen ook duurzamere producten zoals biologisch slechter als consumenten meer op de prijs gaan letten.”