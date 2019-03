AEX-mineur? 10 jaar geleden nog onder 200 punten

Vrijwel precies tien jaar terug, op vrijdag 6 maart 2009, daalde de barometer van beleggers die in maart 1983 werd opgericht door de belangrijke psychologische grens van 200 punten.

Daarna bewoog diezelfde beurs, die de koersontwikkeling van de 25 belangrijkste aandelen weergeeft, merendeels opwaarts. Maar de AEX keerde nog niet terug bij de aloude topstanden van 1999-2000.

Optimisme

Op 4 september 2000 behaalde de AEX-index de 1546,03 punten, de hoogste koers, maar dat is wel in guldens. Omgerekend is dat 701,56 punten in de euromunt, die in januari 2002 de gulden verving.

Overigens zijn beleggers momenteel in doorsnee zelf nog best optimistisch, anders dan veel analisten, zo blijkt uit meerdere peilingen van BinckBank zaterdag en ING vorige week.

Bekijk ook: Vertrouwen belegger stijgt weer

Meer financieel nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!