Tekort aan dollars in Suriname

Vanwege dat tekort hebben banken verstrekking beperkt voor opnames van dollars aan ondernemers en consumenten.

Rekeninghouders kunnen per keer bovendien niet onbeperkt dollars contant opnemen.

Maar girale transacties, voor binnen- en buitenlandse overboekingen, worden hierdoor niet geraakt.

„De banken beschikken over voldoende US-dollar-liquiditeiten om deze girale transacties gewoon te kunnen verrichten”, aldus de branche in een verklaring.

Volgens een ondernemer in de Surinam Herald was afgelopen week hooguit in cash $1500 per keer op te nemen.

Hoog risicoprofiel

De lokale banken adviseren Surinamers zoveel mogelijk giraal te gaan betalen. Het risicoprofiel van landen wordt verhoogd zodra er veel contanten in omloop zijn en in transacties worden gebruikt. Meer cash in omloop houden, vergroot de kans op het witwassen van geld of ontduiking van belastingheffing, is de gedachte.

Een hoog risicoprofiel betekent dat het lastiger wordt voor banken en bedrijven om internationale transacties te doen, aldus de bankenvereniging.

Half februari werd Glenn Gersie, de voorzitter van de Surinaamse centrale bank en na de val van de Surinaamse dollar drie jaar terug aan de leiding, door president Bouterse eind zijn functie ontheven.

Hij gaf zelf geen verklaring voor zijn aftreden na het gesprek met Bouterse en minister van Financiën Hoefdraad.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaf Suriname toegang tot noodfinanciering nadat Gersie garanties had afgegeven. Suriname verklaarde zich bereid om monetair orde op zaken te stellen.

Kredietbeoordelaar Moody’s betoonde zich in februari positiever over de Surinaamse economie. In februari 2018 kreeg Suriname de prognose 'negative' van de kredietfirma.

