Grootste diamantair België in betalingsproblemen

Volgens zakenkrant De Tijd in België is de schuld van de aanbieder van grote ruwe diamanten fors opgelopen, en wordt geschat op €500 miljoen.

Zonder ingrijpen of steun zou Eurostar Diamond Traders, dat wereldwijd handel drijft, volgende week door de Antwerpse ondernemingsrechtbank failliet verklaard kunnen worden. Het concern voert overleg met geldschieters.

Eerder eiste Eurostar ruim een half miljard van ABN Amro wegens ’veroorzaakte schade’.

Bekijk ook: Diamantairs op zwart zaad

ABN Amro en Standard Chartered Bank hebben volgens De Tijd met andere partijen het faillissement aangevraagd bij de rechter. Ook bij Bank of India en KBC Bank staan schulden van Eurostar uit die recent stevig zouden zijn vergroot.

De groeier in de Antwerpse diamantenwereld zelf heeft bij het Belgische hof van beroep een verzoek voor een zogeheten gerechtelijke reorganisatie ingediend, maar dat is afgewezen.

Bekijk ook: Kunstdiamant bedreigt diamantairs

Het concern, dat zijn omzet afgelopen jaar sterk zag teruglopen, zegt in gesprek te zijn met banken en financiers en hoopt het faillissement met hun hulp te kunnen afwenden.

Volgens De Tijd, verwijzend naar het hof van beroep, heeft Eurostar vrijwel geen verhandelbare diamanten meer. Daarmee is een vervolg lastig. Eind 2018, aldus de zakenkrant, erkende Eurostar dat zijn voorraad diamanten nog $25 miljoen waard was, tegenover een melding in september van ruim $132 miljoen.

Bekijk ook: Megaclaim diamantenruzie ABN Amro en handel

Bekijk ook: Opmars goedkopere diamant uit het lab