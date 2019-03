Column: Toekomstinvestering

Of die € 744 miljoen een goede investering is, zal moeten blijken. Als belegger kun je beter niet in de vervoerssector beleggen, of het nu een luchtvaartmaatschappij is, of een wegvervoerder, of een scheepvaartmaatschappij.

Op lange termijn zijn het slechte beleggingen. De reden is dat het hier om kapitaalgoederen met een lange levensduur gaat, waarvan er haast altijd teveel zijn. Je koopt tweedehands wat vliegtuigen en gaat als prijsvechter de markt op.

Toen in september 2003 de fusie tussen Air France en KLM werd aangekondigd, deed het aandeel € 13,50. Nu schommelt de koers rond € 11. In diezelfde tijd is een belegging in Unilever, waar dit kabinet ook wat mee schijnt te hebben, in waarde verdrievoudigd.

Zwaar gesubsidieerd

Maar Rutte-III mikt op Schiphol, dat volgens minister Van Nieuwenhuizen moet doorgroeien. Of het luchtverkeer ook de komende decennia zal blijven toenemen, is echter maar zeer de vraag. De groei ervan is voor een deel te danken aan de toegenomen welvaart, vooral die in Azië, aan de toename van de internationale handel, en aan het feit dat het vliegvervoer ten opzichte van auto- en treinvervoer zwaar gesubsidieerd wordt.

Op alle drie fronten zijn veranderingen te verwachten. Steeds meer steden, waaronder Amsterdam, hebben schoon genoeg van die horden toeristen, die met bespottelijk goedkope vliegreisjes worden aangevoerd en voor overlast zorgen. Het massatoerisme is voor veel Europese steden een groot probleem aan het worden, voor zover het dit al niet is.

Alleen al om die reden zou het wenselijk zijn vliegtuigbrandstof net zo zwaar te belasten als autobenzine. Dan zou ook het treinverkeer kunnen concurreren met het vliegverkeer en zou de idiote situatie, dat het goedkoper is naar Berlijn te vliegen dan de trein te nemen, tot het verleden behoren.

Vooruitziende belegger?

Ook de groei van de wereldhandel heeft sterk bijgedragen aan de toename van het (vracht-)verkeer door de lucht. Dan is het goed te bedenken dat die groei sterk aan het afnemen is. Tussen 1990 en 2000 nam de wereldhandel met 7% per jaar toe, tussen 2000 en 2008 met 6%, maar sinds 2008 nog maar met 1½% per jaar.

Dat heeft te maken met het volwassener worden van de Chinese economie, waardoor Chinese arbeid duurder is geworden en het land steeds minder als de fabriek voor de westerse wereld gaat fungeren.

Wopke Hoekstra kreeg lof omdat hij de Fransen met hun eigen wapens bestreed, maar over de vraag of hij een vooruitziende belegger is, kun je zo je twijfels hebben.