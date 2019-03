Italiaanse olijfolie steeds duurder

Vooral de zuidelijke regio Apulië, waar de helft van de Italiaanse olijfolie vandaan komt, is hard getroffen. Daar werd slechts een derde van de normale productie gehaald dit jaar. Het gebied heeft al jaren last van de Xylella-bacterie, die het voorzien heeft op olijfbomen. Daardoor was de prijs voor olie uit die regio al gestegen, aldus Gregor Christiaans van Olijfbedrijf, een horecagroothandel gespecialiseerd in mediterrane producten en importeur van olijfolie.

Ruim 8000 hectare en bijna een miljoen bomen zijn inmiddels getroffen door de bacterie. En daar komt de klimaatsverandering nog bij, volgens Coldiretti ook een belangrijke oorzaak van de ingestorte olijfproductie. Een abnormale koudegolf in het voorjaar en hittegolven in de zomer nekten de Italiaanse olijfproductie. Voor het eerst in de geschiedenis gaan Griekenland en Marokko het land voorbij op de ranglijst van olijfolieproducerende landen, wereldleider Spanje verstevigt met een productiegroei van 25 procent zijn koppositie.

Grote branche

Coldiretti noemt ook de oneerlijke concurrentie door de import van goedkope Tunesische olijven als een oorzaak van de moeilijkheden in de olijfoliebranche; die is in de 2018 met 150 procent gegroeid en daarmee is het risico op fraude toegenomen. Buitenlandse olijfolie wordt gemixt met Italiaanse en die olie wordt als Italiaanse extra vergine olijfolie verkocht. Christiaans beaamt dat. ,,Fraude is iets waar we goed naar moeten kijken. ,,Als je extra vierge olijfolie onder 12 euro de liter koopt uit Apulië, weet je bijna zeker dat die oud of gemengd is.''

Olijfoliegigant Deoleo herkent de problemen in Italië, maar het moederbedrijf van onder meer Bertolli and Carbonell heeft er geen last van. Een woordvoerster zegt dat olijfolie overal ter wereld wordt geproduceerd en ingekocht, waardoor tegenvallende oogsten in een bepaalde regio niet direct tot problemen leiden.

De olijfoliebranche is in Italië goed voor een omzet van zo’n 3 miljard euro per jaar en geeft werk aan 200.000 mensen. Nederland importeerde vanuit Italië in 2010 ruim 8,7 miljoen kilo olijfolie (alle soorten) ter waarde van een slordige 27 miljoen euro. In 2017, het laatste jaar waarover het CBS beschikt over cijfers, was dat geslonken tot 2,5 miljoen kilo en bijna 12,4 miljoen euro.