Cijferseizoen beurzen loopt op zijn einde

De aandelenbeurzen gingen vorige week over een breed front omlaag. Met name de zwaar tegenvallende Chinese exportcijfers wakkerden de zorgen over de staat van de wereldeconomie aan. Mogelijk dat industriecijfers uit onder meer China, de VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de eurozone komende week het vertrouwen onder beleggers een impuls kunnen geven.

Op de macroagenda staan verder onder meer data over de Amerikaanse inflatie en producentenprijzen. Ook volgen cijfers over de Britse economische groei. Vanuit China volgen ook data over de winkelverkopen en in Nederland worden cijfers gepubliceerd over faillissementen en detailhandelsverkopen.

Batenburg Techniek

Op het Damrak opent Batenburg Techniek maandag de boeken. Op woensdag volgt veevoederbedrijf ForFarmers. Die dag publiceert ook ABN AMRO zijn jaarverslag. Een dag later is het de beurt aan toeleverancier aan de chipsector RoodMicrotec en raambekleder Hunter Douglas om de boeken te openen.

Internationaal gezien staan een aantal aansprekende namen op de rol. Zo komt automaker Volkswagen met cijfers. Ook sportmerk Adidas en energiebedrijven E.ON en Innogy geven inzage in de resultaten. Verder is het aan het eveneens Duitse energieconcern RWE om de cijfers te publiceren. In de VS komen onder meer techbedrijf Adobe en chipreus Broadcom met resultaten.

Brexit

De Britten verlaten de EU op 29 maart. Zonder een deal wordt het een chaotisch vertrek. Lagerhuisleden stemden in januari nog met grote meerderheid tegen het brexitplan van May. Ook veel partijgenoten van de conservatieve leider vielen haar toen af.

Als de deal van May op 12 maart niet wordt goedgekeurd, mag het Lagerhuis in de dagen erna stemmen over hoe het verder moet. Volgens Britse minister van Buitenlandse Zaken kan bij een nee, de brexit zelfs worden teruggedraaid, zo waarschuwde hij.