Ambtsketting schept verwarring bij traditioneel Fries kaatstoernooi

Myron Boadu in voetsporen van Henry en Mbappé bij AS Monaco

In navolging van Calvin Stengs heeft ook Myron Boadu zijn toptransfer naar het buitenland te pakken. De spits van AZ vertrekt net als zijn maatje naar het zuiden van Frankrijk. AS Monaco uit het prinsendom is zijn volgende bestemming. De twintigjarige Amsterdammer die ooit werd afgetest door Ajax, m...