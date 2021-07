Forse groei voor Aalberts

Topman Wim Pelsma zag de omzet van zijn bedrijf dankzij een organische groei van 20,1% uitkomen op €1,51 miljard en spreekt van een ’sterk resultaat’. Het ebita-bedrijfsresultaat steeg met 86% tot 226 miljoen.

In reactie ging de koers van het aandeel bij opening van de beurshandel op het Damrak met 4,4% omhoog.

Met deze resultaten deed Aalberts het flink beter dan analisten hadden geraamd. Zij hadden gemiddeld gerekend op een omzet van €1,43 miljard bij een bedrijfsresultaat van €170 miljoen.

Daardoor viel ook de marge met 14,9% hoger uit dan de 12% die analisten hadden geraamd. Bovendien overtreft het bedrijf daarmee nu al de margedoelstelling van 14% die het voor 2022 had voorgenomen.

Orderboek

Ook het orderboek, dat 59% in omvang toenam, geeft reden tot optimisme. In de rest van 2021 en de komende jaren wil Aalberts zijn investeringen, die in het eerste halfjaar €58 miljoen bedroegen, opvoeren om sneller te kunnen groeien.

Innovaties die het op stapel heeft staan, marktonwikkelingen en de interesse voor Aalberts’ producten onder klanten, geven daar volgens het bedrijf aanleiding toe. Hoeveel het bedrijf wil investeren, maakt het in zijn persbericht echter niet bekend.

In het afgelopen halfjaar groeide Aalberts’ omzetten in alle vier de grote deelmarkten waarin het bedrijf actief is. Het bedrijf spreekt van een ’onverwacht snelle groei’ van zijn activiteiten voor de chipindustrie, die probeert te voldoen aan de grote honger naar chips in de industrie.

Ook levering van systemen voor eco-vriendelijke huizen en de automobielindustrie zaten dit jaar flink in de lift.