Philips zet bijl diep in voormalig Natlab

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

De Eindhovense High Tech Campus, op het oude Natlab-terrein. Ⓒ ANP/HH Philips Koninklijke 16.772 7.78 %

Amsterdam - De kersverse ceo van Philips Roy Jakobs snijdt met de reorganisatie die hij maandag aankondigde rigoureus in wat ooit het hart van de organisatie was - en daarmee een van de grootste Nederlandse innovatiemotoren. Het mes gaat diep in het de erfopvolger van roemruchte Natlab, de afdeling corporate research, dat maar liefst ruim twee derde van zijn budget verliest.