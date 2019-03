Moederbedrijf Fred de la Bretoniere failliet

Het bedrijf kampte naar eigen zeggen al langere tijd met dalende omzetten. Een zoektocht naar een strategische partner haalde niets uit.

Vorige week viel al het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de groothandelsactiviteiten om. Nu is ook het faillissement aangevraagd van de overige bedrijfsonderdelen, waaronder de eigen winkels en de webshop. De verwachting is dat het faillissement dinsdag wordt uitgesproken. Vooralsnog zijn winkels en webshop open.

De directie betreurt het faillissement, maar hoopt dat er een doorstart kan worden gemaakt. In het licht daarvan kan het bedrijf geen verdere mededelingen doen. Bij Bretoniere Groep werken 115 mensen. Hun toekomst is ongewis.

Het bedrijf benadrukt dat de schoenensector niet weet te profiteren van de huidige economische voorspoed. Sinds het eind van de economische crisis zijn de omzetten tot wel een kwart gedaald.