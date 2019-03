Ouderen schenken vooral aan veertigers

Het geld wordt vooral gebruikt voor de aankoop van een woning of extra aflossing van een lopende hypotheek, zo blijkt uit cijfers over schenkingen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceert. Vooral in 2013 en 2014, toen het voor alle ouders mogelijk was maximaal een ton te schenken voor het aflossen van de hypotheeksschuld, werd er veel geschonken. Maar ook toen aan met name veertigers.

Bij vrijgestelde schenkingen van €50.000, voor een woning of dure studie, gaat de leeftijdsgrens wat omlaag. In dit geval was het kind meestal 30 jaar of ouder.

Tussen 2007 en 2015 deden Nederlandse huishoudens gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar, met gemiddeld een totale waarde van bijna €4,5 miljard per jaar. Het gaat wel vooral om rijke ouders die aan hun kinderen doneren. Van de schenkers behoort 80 procent tot de 20% huishoudens met het meeste vermogen. Van de ontvangers zit bijna de helft in die rijke categorie.

De cijfers van het CBS geven echter geen sluitend beeld, omdat de instelling zich alleen baseert op schenkingen waarvoor aangifte bij de Belastingdienst is gedaan. Ook gaan de cijfers slechts tot en met 2015. Dit komt omdat de fiscale afwikkeling van schenkingen drie jaar kan duren.