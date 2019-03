Ajax behoudt talent Mazraoui en routinier Huntelaar

Dat maakte de beursgenoteerde voetbalclub zondag bekend na de met 4-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. Rechtsback Mazraoui verlengde zijn contract bij Ajax met een jaar.

De 21-jarige international van Marokko is nu tot aan de zomer van 2022 aan de club uit Amsterdam verbonden. Mazraoui debuteerde vorig jaar op 4 februari tijdens een duel met NAC Breda in het eerste elftal. De verdediger speelde tot dusverre 44 duels voor Ajax en scoorde twee keer. Hij trof dit seizoen doel in de Champions League tegen Bayern München en Benfica.

Met Huntelaar werd een overeenkomst gesloten die de 35-jarige aanvaller ook volgend seizoen aan Ajax bindt. De spits speelde tussen 2006 en 2008 voor Ajax en keerde twee jaar geleden terug naar Amsterdam. Tussendoor speelde hij voor Real Madrid, AC Milan en Schalke 04.

Huntelaar maakte 133 doelpunten in 201 officiële duels voor Ajax. Dit seizoen was de aanvaller belangrijk in de voorronde van de Champions League, hoewel hij momenteel vaak op de bank zit. Huntelaar wordt vanwege zijn ’enorme winnaarsmentaliteit’ geprezen.

Mazraoui stond door de prestaties van Ajax in de Champions League in de belangstelling van buitenlandse clubs, net als meer spelers van de club. Hierdoor dreigt een leegloop. De jonge middenvelder Frenkie de Jong stapt deze zomer voor minstens 75 miljoen over naar Barcelona.

Mede dankzij het optreden in de lucratieve Champions League boekte Ajax de eerste seizoenshelft een nettowinst van €20,3 miljoen. Spelertransfers neemt de club niet meer mee in de winst voor dividenduitkering.