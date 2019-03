Ⓒ Foto: ANP

AMSTERDAM - Bankieren met een andere bankapp of betaalgegevens delen in ruil voor een helder financieel overzicht of aanbiedingen Het mag sinds kort, maar het móet niet. Toch is een heuse publiekscampagne nodig om duidelijkheid te scheppen in een groeiend bos van bangmakerij rond de nieuwe betaalwet PSD2.