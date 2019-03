'Nvidia dicht bij miljardenovername Mellanox'

Mellanox houdt zich vooral bezig met chips voor datacenters en opslagservers. Mogelijk kan de overname al deze maandag worden aangekondigd. Nvidia zou koploper zijn in de overnamestrijd rond Mellanox, met andere bieders waaronder Intel. Er is naar verluidt nog geen definitief besluit genomen over de deal.

In Israëlische media werd eerder al gemeld dat Nvidia en Intel in een overnameslag zijn verwikkeld rond het in 1999 opgerichte Mellanox. Het bedrijf heeft een notering aan de technologiebeurs Nasdaq en hoofdkantoren in het Israëlische Yokneam en het Californische Sunnyvale. De omzet van Mellanox kwam vorig jaar voor het eerst boven 1 miljard dollar uit.