Amsterdams visrestaurant opent in coronatijd vestiging in Londen

Fons de Visscher en zijn kinderen (vlnr.) Fleur, Eline en Pepijn trekken met hun The Seafood Bar-concept naar Londen. Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - The Seafood Bar is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en ver daarbuiten. Deze zomer opent de Brabantse familie De Visscher een filiaal in Londen. Personeel vinden was geen probleem. „Veel Londenaren kennen het restaurant en dat we een familiebedrijf zijn spreekt ook aan”, vertelt oprichter Fons de Visscher.