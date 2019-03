China houdt Boeing 737 Max- vliegtuigen aan de grond

De vlucht ET302 stortte zondag kort na het opstijgen in Addis Abeba neer in Ethiopië. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. In eerste instantie werd bericht dat er Nederlanders aan boord waren, maar dat ontkrachte het ministerie van Buitenlandse Zaken later.

China lijkt het toestel voorlopig aan de grond te willen houden, omdat vijf maanden geleden eenzelfde toestel van Lion Air neerstortte bij Indonesië in de buurt. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven. Dat kwam volgens het eerste onderzoek door een technisch mankement.

Het bericht is niet bevestigd door China, maar op Flightradar is te zien dat er aanzienlijk minder Boeing 737 Max-toestellen boven het land vliegen dan exact dezelfde tijd vorige week.

