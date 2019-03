Turkije vervalt in recessie

De economie van Turkije viel in de afgelopen drie maanden op kwartaalbasis met 2,4 procent terug. Die neergang kwam bovenop de krimp van 1,1 procent in het derde kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder was sprake van 3 procent krimp.

Turkije nam de nodige maatregelen om de groei aan te jagen. Zo oefende de overheid druk uit op staatsbanken om meer geld in de markt te pompen en kocht het Turkse werkloosheidsfonds obligaties op. Ook wordt gewerkt aan een plan om de buffers van staatsbanken te versterken.

De maatregelen ten spijt gaan kenners er in doorsnee van uit dat de economische krimp in Turkije ook de eerste helft van dit jaar aanhoudt. Daarna volgen kwartalen van gematigde groei, zo is de verwachting.