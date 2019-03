Belegger geniet van groene lunch

De AEX noteerde om kwart voor één 0,5% hoger op 533,4 punten. De AMX ging 1,1% vooruit naar 761,1 punten.

De grote beurzen elders in Europa kleurden overwegend wat minder groen. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,3% respectievelijk 0,4%.

Omdat de zomertijd in de VS al is ingegaan, openen de beurzen hier vanmiddag al om half drie. De indexfutures stonden iets hoger. De Dow Jones-index blijft achter vanwege de koersval van Boeing.

Handelaar Daam-Martijn van Holst (ABN Amro) spreekt van een technisch herstel, na de stevige verliezen van vorige week. „Het bedrijfscijferseizoen is bijna voorbij en het wachten is nu vooral op de stemmingen in het Britse parlement.”

Dinsdagavond wordt allereerst gestemd over de Brexit-deal van premier May. Bij een afwijzing volgt woensdag een stemming over een harde Brexit en donderdag indien nodig over uitstel.

Verder is de aandacht van beleggers gericht op nieuws over de voortgang van de handelsgesprekken tussen de VS en China. De handelsdelegaties van beide landen zouden op veel ‘vitale punten’ overeenstemming hebben bereikt.

In de AEX stonden ING en ABN Amro met winsten van 2,4% en 1,6% bovenaan. Eind vorige week gingen de banken nog onderuit, in reactie op een verdere daling van de obligatierentes en teleurstelling over de voorwaarden van de nieuwe bankensteun van de ECB.

Chipmachinefabrikant ASML pluste 0,8%, geholpen door het vooruitzicht op een mogelijke miljardenovername in de sector.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij met een verlies van 1,7%.

Bij de middelgrote fondsen had BESI de wind in de rug met een vooruitgang van 4,1%. De toeleverancier aan de chipindustrie profiteerde van het overnamenieuws in de sector.

Adyen werd 2,6% meer waard. Vrijdagavond werd bekend dat de betalingsverwerker volgende week maandag niet alleen in de AEX komt, maar ook in de S&P Europe 350.

Bodemonderzoeker Fugro klom 2%, gesteund door de aantrekkende olieprijzen.

Smallcap Basic-Fit dikte 0,4% aan, na een koersdoelverhoging door ING onder handhaving van het koopadvies.

Op de lokale markt schoot Value8 3,5% omhoog. De investeerder heeft zijn belang in Eetgemak verkocht aan Gilde Healthcare.

