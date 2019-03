Beurs: Banken nemen voortouw in hogere AEX

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,4% hoger op 532,67 punten. De Midkap-index ging 0,6% vooruit naar 757,44 punten.

De grote beurzen elders in Europa kleurden overwegend wat minder groen. Parijs en Frankfurt gingen beide 0,1% omhoog. Londen won in de anloop naar de Brexit-stemming 0,8%.

Deze week wordt in het Britse parlement opnieuw gestemd over het Brexit-deal van premier May. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt waarschuwde zondag dat het mogelijk is dat de keuze van de Britten om uit de EU te stappen wordt teruggedraaid, bij een nieuwe afwijzing.

Verder is de aandacht van beleggers gericht op nieuws over de voortgang van de handelsgesprekken tussen Amerika en China. De handelsdelegaties van beide landen zouden op veel ‘vitale punten’ overeenstemming hebben bereikt. In Azië was de stemming overwegend positief met een kleine winst voor de Japanse Nikkei-index.

In de AEX hadden de winnaars nog steeds ruim de overhand. ING liet na malaise van vorige week mede vanwege het besluit van de Europese centrale bank (ECB) om de rentestanden langer ongemoeid laten voorzichtig herstel zien met een plus van 1,4%. ABN Amro werd door beleggers ook opgepikt en dikte 1,4% aan.

AkzoNobel en Signify stonden eveneens in de bovenste regionen en kregen er 1,1% respctievelijk 0,9% bij. ASML pluste 0,1%. Het vooruitzicht op een mogelijke miljardeovername gaf de chipmachinefabrikant aanvankelijk nog flinke steun.

Arcelor Mittal sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1%.

Bij de middelgrote fondsen had BESI de wind in de rug met een vooruitgang van 2,6%. De toelverancier van de chipindustrie profiteerde van het overnamenieuws in de sector.

Fugro kon ook op kopersinteresse rekenen gesteund door de aantrekkende olieprijzen. De koers van bodemonderzoeker steeg 1,1%. Adyen die later deze maand zijn opwachting gaat maken in de AEX werd 2,1% meer waard.

Op de lokale markt schoot Value8 3,5% omhoog. De investeerder heeft zijn belang in Eetgemak verkocht aan Gilde Healthcare.

