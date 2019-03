Zon breekt weer door op de beurs

De AEX sloot 0,9% hoger op 535,4 punten. De AMX ging 1,4% vooruit naar 763,5 punten.

De overige Europese beurzen herstelden ook geheel of grotendeels van de verliezen van vrijdag. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,8% en 0,7%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,4% respectievelijk 1,6% hoger.

Analist Corné van Zeijl (Actiam) schrijft het herstel op de beurzen vooral toe aan het feit dat beleggers in tweede instantie minder negatief oordeelden over het vrijdag gepubliceerde Amerikaanse banenrapport. „Tegenover de tegenvallende banengroei stond een goed cijfer over de werkloosheid. Bovendien is de kans op een renteverhoging door de Fed nog kleiner geworden.”

Van Zeijl kijkt deze week vooral uit naar de stemmingen in het Britse parlement. Allereerst wordt dinsdagavond de Brexit-deal van premier May in stemming gebracht. „Het lijkt er niet op dat zij nog veel parlementsleden mee kan krijgen. Vermoedelijk wordt besloten tot uitstel, waarbij ik wel aanteken dat het voorspellen van het proces rond de Brexit een hachelijke zaak is.”

In de AEX eindigden ING en ABN Amro met winsten van 2,7% en 1,7% bovenin. Eind vorige week gingen de banken nog onderuit, in reactie op een verdere daling van de obligatierentes en de teleurstelling over de voorwaarden van de nieuwe bankensteun van de ECB.

Chipmachinefabrikant ASML pluste 1,8%, geholpen door het vooruitzicht op een mogelijke miljardenovername in de sector.

Voedingsmiddelenproducent Unilever, die er eind vorige week juist positief uitsprong, zakte 1,4%.

Bij de middelgrote fondsen had BESI de wind in de rug met een vooruitgang van 5,6%. De toeleverancier aan de chipindustrie profiteerde van het overnamenieuws in de sector.

Bodemonderzoeker Fugro klom 2,6%, gesteund door de aantrekkende olieprijzen.

Adyen werd 2,5% meer waard. Vrijdagavond werd bekend dat de betalingsverwerker volgende week maandag niet alleen in de AEX komt, maar ook in de S&P Europe 350.

Smallcap Ordina won zonder concrete aanleiding 8%. De automatiseerder zit al wekenlang stevig in de lift.

Basic-Fit dikte 0,4% aan, na een koersdoelverhoging door ING onder handhaving van het koopadvies.

Biotechnologiebedrijf Pharming, dat vorige week als stevig terrein verloor, leverde ondanks een positief analistenrapport van Oppenheimer nog eens 2,5% in. De Amerikaanse bank vindt de twijfel in de markt over het potentieel van zijn medicijn Ruconest onterecht.

Op de lokale markt schoot Value8 3,9% omhoog. De investeerder heeft zijn belang in Eetgemak verkocht aan Gilde Healthcare.

