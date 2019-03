Geen nieuwe richtlijn Boeing 737 Max na crash

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Boeing van het type 737 Max neerstortte, na de ramp met het toestel van het Indonesische Lion Air in oktober vorig jaar. Een defect aan sensoren lag destijds aan de basis van de ramp. Boeing heeft daarna een memo verspreid waarin het uitlegde hoe piloten een situatie het hoofd kunnen bieden waarin bepaalde sensoren in een vliegtuig verkeerde gegevens afleveren.

Boeing benadrukte dat veiligheid voor alles gaat en dat het er alles aan doet om de oorzaak van de ramp in Ethiopië te achterhalen. China en Ethiopian Airlines houden de Boeing 737-Max-toestellen voorlopig aan de grond. Ook een aantal maatschappijen zet de vliegtuigen voorlopig in de hangar.