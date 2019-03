UWV: personeelstekort in zorg loopt op

In het hele land is volgens het UWV een krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg. In 2018 onstonden in de zorg 130.000 vacatures.

Deze vacatures zijn voor werkgevers moeilijk te vervullen. Daarbij gaat het om algemeen en gespecialiseerd verpleegkundigen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, wijkverpleging en GGZ. Ook voor andere zorgberoepen is er een toenemende schaarste aan personeel, zoals voor woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

Vandaag start de Week van Zorg & Welzijn, waar werkzoekenden het werken in de zorg kunnen ontdekken. Dit jaar wordt er specifiek gefocust op zij- en herinstromers. Ruim 1200 organisaties openen deze week hun deuren om te laten zien hoe divers werken en leren in zorg en welzijn is.