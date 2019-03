Aandeel Boeing hard omlaag bij start beurshandel

Beleggers zijn het vertrouwen in Boeing helemaal kwijtgeraakt na het verongelukken van een toestel van de luchtvaartmaatschappij, dit weekend in Ethiopië. Daar crashte voor de tweede keer in korte tijd een toestel van het zeer populaire type 737 Max.

De koers van Boeing ging vlak na de start van de handel op Wall Street met 12% onderuit. Daarmee is het bedrijf in korte tijd $25 miljard minder waard. De toonaangevende Dow Jones-index verliest door die koersval 300 punten, en zou zonder Boeing-effect in het groen hebben geopend.

Vooral het nieuws dat Chinese overheid binnenlandse luchtvaartmaatschappijen heeft opgedragen om alle Boeing 737 Max-vliegtuigen aan de grond te houden, wakkerde zorgen bij beleggers aan voor de nadelige effecten die het Amerikaanse bedrijf kan gaan krijgen. Ook Indonesië heeft de 737 Max aan de ketting gelegd.

Boeing liet maandag weten vooralsnog geen aanleiding te zien om met nieuwe richtlijnen te komen.

