’Grote verschillen in belasting voor waterschappen’

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant, die de tarieven van alle 21 waterschappen in Nederland met elkaar vergeleek. De kosten voor een meerpersoonshuishouden in Delfland zijn €457,17, in De Dommel €242,08.

Gemalen

De hoge kosten in Delfland komen vooral doordat er veel gemalen zijn die moeten worden onderhouden. Ook zijn kosten hoger in stedelijk gebied, waar rekening moet worden gehouden met allerlei wegen, bruggen en woonwijken. Hoe complexer het watersysteem, des te hoger de belastingen.

Bekijk ook: Waterschap wil kiezers

Investeringen aan dijken zijn wel over alle waterschappen verdeeld, inwoners van Zeeland en Friesland betalen daar net zo veel aan mee als inwoners van Gelderland of Drenthe.

Stijging

De waterschapsbelasting stijgt dit jaar met gemiddeld 2,1%, iets minder dan de inflatie. In Rijn en IJssel (Gelderland/Overijssel) gaat de belasting met 12,6% het meest omhoog, in drie waterschappen daalt hij. In Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland) met 2% het meest.

Bekijk ook: Statenverkiezingen zijn maar een tussenpeiling

Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor de waterschappen, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.