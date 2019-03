Aandeel Levi Strauss moet $14 tot $16 kosten

Volgens nieuwszender CNBC mikt Levi Strauss eigenlijk op een veel hogere opbrengst, tussen de $600 en 800 miljoen.

De spijkerbroekenmaker, die tussen 1971 en 1985 ook al eens beursgenoteerd was, krijgt aan de beurs het symbool ’LEVI’. Volgens de prospectus heeft het bedrijf een jaaromzet van $5,5 miljard, met een winst per aandeel van 75 cent. De omzet steeg in 2018 met 14%, maar door een fors hogere belastingaanslag bleef de winst vrijwel gelijk.