Middeninkomen voelt koopkracht dalen

Van de bijna 1500 werkenden en gepensioneerden die meededen aan dat onderzoek, verklaarde 60% dat hun bestedingsruimte de afgelopen jaren is gedaald of gelijkgebleven.

"Gepensioneerden geven politiek een 4,3"

Opmerkelijk aan het onderzoek is dat anderzijds driekwart van de deelnemers een hoger inkomen rapporteerden. Dat vertaalde zich echter niet in een hogere koopkracht, aangezien de uitgaven relatief sterker stegen. Acht op de tien deelnemers constateerden een stijging van hun uitgaven.

„Het feestbeeld van de stijging van de inkomens wordt met dit onderzoek in een ander licht gezet”, zei De Unie-voorzitter Reinier Castelein. „De Nederlander voelt het niet in zijn portemonnee omdat de belastingen – zeker ook de lokale – en andere uitgaven in veel gevallen omhoog gaan.” Castelein doelt daarmee onder meer op stijgende kosten voor zaken als parkeren en de onroerendezaakbelasting, maar televisie, ziektekosten en verzekeringen.

Drie op de tien ondervraagden ervaart gevoelens van machteloosheid en ligt wakker van de stijgende noodzakelijke uitgaven.

Castelein concludeert dat de overheid eens wat beter moet kijken naar de uitgaven van mensen, in plaats van zich te concentreren op de inkomstenkant. „Het is aan de overheid om de bevolking meer langdurige zekerheid te geven over hun verplichte uitgaven.”

Het vertrouwen in de politiek wordt er volgens De Unie fors door geschaad. De onderzochten geven de politiek gemiddeld een rapportcijfer van 4,8. Dat is onderverdeeld in een 4,9 van werkenden en een 4,3 van gepensioneerden.

