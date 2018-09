Drone Amazon praat met klant

Die technologie heeft Amazon op 29 augustus vastgelegd bij het Amerikaanse patenten- en handelsmerkenbureau vastgelegd als 'Speech Interaction For Unmanned Aerial Vehicles’. De technologie maakt het mogelijk om direct met omliggende drones te communiceren.

Amazon heeft plannen om zich nog meer in logistiek uit te breiden. Ook in verhuizen en transport via weg en lucht groeit Amazon.

Amazon brengt niet alleen, het komt ook veel halen bij consumenten. Behalve data van klanten voor toekomstig gebruik, zouden drones uitgerust met camera’s klaar zijn om bij een met onkruid overwoekerde voortuin direct het bestrijdingsmiddel aan te bieden of de dienst van een lokale tuinier.

De gepatenteerde technologie zoekt direct contact met lokale wifi-netwerken van particulieren en bedrijven.