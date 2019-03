Column: In huishoudboekje is ict aanjager

Het lijkt erop dat de westerse wereld hierbij een voorbeeld kan nemen aan de opkomende landen. In deze landen wordt al jaren hard gewerkt aan deze holistische kijk op financiering. Enkel en alleen toegang verlenen tot een bankrekening verandert namelijk nog niets aan de kwaliteit van leven.

Mede door de wijze lessen van de eerste microkredieten en met het uitrollen van de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties, kwam er steeds meer aandacht voor ’financiële inclusie’.

Oftewel: betaalbare toegang tot en gebruik van financiële én niet-financiële producten en diensten. Hierdoor worden gezinnen en eigenaren van kleine bedrijven geholpen om inkomsten te genereren, te investeren in kansen, weerbaar te worden voor recessies en zich zo mogelijk een weg te banen uit de armoede.

Wereldwijde investeringskansen

In Nederland hebben we het zo slecht nog niet. Vrijwel iedereen kan gebruik maken van financiële basisdiensten. Sinds 2001 hebben ook kwetsbare groepen, zoals asielzoekers en daklozen in ieder geval toegang tot basisbetaaldiensten.

Hoewel de afgelopen tien jaar wereldwijd ruim 1,2 miljard meer volwassenen toegang hebben gekregen tot financiële diensten, moeten nog steeds 1,7 miljard mensen het zonder deze toegang stellen (Global Findex 2017).

Helaas hebben arme mensen en met name bevolking in opkomende en ontwikkelingslanden (waarvan maar liefst 70% van de huishoudens op het platteland woont) helemaal geen toegang tot financiële diensten.

Hoewel toegang tot financiële producten en diensten geen noodzaak is voor een succesvol en gelukkig leven, belemmert een gebrek aan deze toegang wel het vermogen van mensen om geld te verdienen, zichzelf te beschermen in tijden van crisis en te bouwen aan de toekomst.

Katalysator

Naast huishoudens en zelfstandig ondernemers, hebben meer dan 200 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende markten geen toegang tot financiering, waardoor ze minder goed kunnen groeien en bloeien.

Zo kan het verstrekken van werkkapitaal een ondernemer in staat stellen om een kleine voorraad aan te houden, de klant hierdoor veel sneller te bedienen en zo zijn bedrijf uit te bouwen.

Deze financiële ’inclusie’ kan daarmee dan ook gezien worden als een katalysator van economische groei en van het creëren en ontwikkelen van banen.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten.

Begin februari sprak ze vanuit die hoedanigheid op het World Economic Forum in Davos. Hierbij ging er vooral veel aandacht uit naar de mogelijkheden van it-toepassingen.

Bank versus it-bedrijf

Vandaag de dag is een steeds groter aantal financiële ondernemingen van origine een it-bedrijf. it- oplossingen kunnen helpen om transactiekosten te verlagen, doorlooptijden te verkorten en mensen in afgelegen gebieden makkelijker te bereiken. Traditionele banken en verzekeraars zijn naarstig op zoek naar hun rol in het speelveld dat lange tijd als onvermurwbaar werd beschouwd.

Voor het eerst zijn het juist spelers uit opkomende landen die als paddenstoelen uit de grond schieten en meer succesvol lijken in deze holistische aanpak en dus oog hebben voor de persoonlijke omstandigheden van de klant.

Deze wet van de remmende voorsprong kwam jaren geleden al tot uiting in de snelle opkomst van mobiele transacties in Kenia (bijvoorbeeld M-PESA). Hiermee heeft het land massaal de fase van het gebruik van landlijnen en het traditionele kantorennet overgeslagen.

Recenter zien we een voorbeeld in Zuid-Amerika waarbij er gebruik wordt gemaakt van een irisscan als onderdeel van het aanvraagproces voor een zakelijke lening.

In eerste instantie kun je je niet voorstellen dat klanten hiermee akkoord zouden gaan. Maar wat zou jij doen als het aanvraagproces van een zakelijk krediet van gemiddeld 4 dagen naar een half uur wordt verkort, omdat er geen bankmedewerker je familie, zakenpartners en buurtgenoten hoeft te ondervragen over je doen en laten (wat een standaardaanpak is in veel opkomende landen bij gebrek aan trackrecord) en deze besparing wordt doorgerekend naar een aanzienlijke korting voor jou als klant.

Uw eigen huishoudboekje 2.0

De hierboven beschreven ontwikkelingen, bieden mooie investeringskansen voor zowel institutionele beleggers als u als particulier. Bovendien is het misschien aanleiding voor u om uw eigen bank eens te evalueren?

Uit onderzoek van de Consumentenbond van februari 2019 blijkt namelijk dat veel mensen ontevreden zijn over hun bank, maar dat maar weinigen de overstap maken.

Een vijfde van de ondervraagden geeft aan te willen overstappen naar een andere bank. Toch heeft maar 4% van de deelnemers in de afgelopen twee jaar die stap daadwerkelijk gezet. Wie wel overstapt, kijkt met name naar het bonus- en/of investeringsbeleid van de bank.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat de komende jaren meer en meer particulieren de overstap naar deze nieuwe financiële ondernemingen zullen maken om hun huishoudboekje 2.0 vorm te geven.

Nikkie Pelzer is Senior Impact Investment Analyst bij ACTIAM.