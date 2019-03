Hoekstra vraagt Brussel om meer transparantie

„Dat is niet omdat we tegen Italië zijn maar omdat we in Brussel niet alleen praten over begrotingen”, aldus Hoekstra bij de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurolanden. „Ik ben voldoende realistisch om te zien dat de discussie over Italië op dit moment niet heropend zal worden. Maar dit is een breder onderwerp.”

Volgens de bewindsman is transparantie „van groot belang vanwege de geloofwaardigheid van het systeem en afspraken.” „Ik vind het een redelijke vraag dat we vanuit Nederland kunnen rekenen op de commissie als onafhankelijk scheidsrechter voor alle lidstaten.”