Shell zoekt naar overnames in Permian Basin

„Zijn we op zoek naar overnames? Uiteraard. De vraag is alleen of we de juiste deal kunnen vinden”, aldus Sawan. Volgens hem zou een overname een aanzienlijk rendement voor de aandeelhouders kunnen opleveren.

Sawan hield zijn mond dicht over een mogelijke aankoop van de Amerikaanse branchegenoot Endeavor, die een van de grootste landbezitters in het Permian Basin is. Eerder deden geruchten de ronde dat het concern daarmee gesprekken aan het voeren was.