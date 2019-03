FNV hekelt ’proefballon’ CDA over basisbaan

CDA’er Buma wil ’basisbanen’ creëren. Ⓒ ANP

UTRECHT - De basisbaan die CDA-leider Sybrand Buma voorstelt, levert minder op dan het minimumloon en is daarmee geen basis voor mensen in de bijstand. Dat zegt vakbond FNV in een reactie op wat de bond een ’proefballon in verkiezingstijd’ noemt.