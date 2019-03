’Woningtaxateur laat zich leiden door koopsom’

Het comité, waarin vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en toezichthouders AFM en DNB zitten en DNB-president Klaas Knot voorzitter van is, maakt zich druk over het gemak waarmee woningen op de verkoopprijs worden ingeschaald. De kwaliteit en onafhankelijkheid van taxaties ’moet worden verbeterd’, zegt het FSC.

Het comité stelt in een persbericht: „Uit onderzoek van DNB blijkt dat er sprake is van systematische overwaardering bij woningtaxaties en dat taxateurs zich te vaak laten leiden door de koopsom. Dit heeft een prijsopdrijvend effect doordat taxaties prijsstijgingen niet afremmen.”

Leennormen

Naast de taxaties neemt het FSC zoals gebruikelijk de leennormen op de korrel. Het comité pleit al jaren voor een lagere loan to value, het percentage van de koopprijs dat je als hypotheek mag nemen. Dat is nu 100%, dus wie een huis van 3 ton koopt, kan ook maximaal 3 ton aan hypotheek krijgen. Maar als het aan het FSC zou liggen, was dat al verder verlaagd richting 90% en zou diezelfde koper van het huis van 3 ton dus €30.000 aan eigen geld mee moeten nemen.

Het comité maakt zich zorgen om de hoge schulden die huishoudens door de hypotheek hebben. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt daarom toegejuicht en het FSC pleit ervoor om de leennormen niet verder te verruimen. Ook financiering voor verduurzaming van een huis moet streng bekeken worden, stelt het FSC.