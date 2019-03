’Apple komt met hypermoderne bril’

Maar ga nog niet in een slaapzak voor de winkel liggen: de bril gaat waarschijnlijk pas in de loop van 2020 in massaproductie, zegt analist Ming-Chi Kuo (TF Securities). Hij denkt vrij zeker te weten dat de Apple-bril er komt, en baseert zich daarbij onder meer op wat hij hoort bij Apples toeleveranciers, die in Azië zitten. Volgens Kuo wordt de bril mogelijk al wel eind dit jaar aangekondigd.

In november 2017 wist persbureau Bloomberg ook al te melden dat Apple met een bril bezig zou zijn. Toen noemde Apple-topman Tim Cook de mogelijkheden van de ’headset’ „nog beperkt”.

Kuo gaat ervan uit dat Apple, ook al zou het niet meer de eerste zijn met een augmented realitybril, wel gaat bepalen hoe zo’n product eruit moet zien, net als het heeft gedaan met mp3-spelers en smartphones. Het techbedrijf zelf houdt zich zoals gebruikelijk stil op alle geruchten.s