RevenYOU maakt automatisch beleggen simpel

De oprichters Stefan Bijen (zittend op stoel) Colin Groos en Michiel Stokman hopen de beleggingsapp in april te kunnen lanceren. Ⓒ Michel van Bergen

Haarlem - RevenYOU heeft in het eerste jaar van zijn bestaan diverse investeerders en vele algoritmemakers overtuigd van het potentieel van een mobiele app waarmee eenvoudig geautomatiseerd kan worden belegd. De uitdaging is nu vooral om gebruikers over de hele wereld hiervoor te interesseren.