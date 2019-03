Topvrouw PostNL commissaris bij ING

Dat maakte ING maandag nabeurs bekend. De keuze voor Verhagen is opvallend. Zij heeft een fulltime baan bij PostNL, waarbij zij een fusie tussen het postbedrijf met concurrent Sandd moet leiden. Wel is er via PostNL een historische link met ING. Voorloper Postbank was ooit onderdeel van de PTT. Ook zaten PostNL en ING lang samen in Bruna.

Ervaring in het bankwezen deed Verhagen op bij SNS Reaal, de bankverzekeraar die in 2013 onder haar commissariaatschap moest worden genationaliseerd. De Ondernemingskamer stelde vorig jaar een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal in. Verhagen is al commissaris bij het Franse technische handelshuis Rexel.

Samen met Verhagen droeg ING maandag ook Mike Rees als nieuwe commissaris voor. Rees werkte 25 jaar bij Standard Chartered. De Brit was daar onder meer ceo van de zakenbank en van 2014 tot 2016 ‘deputy ceo’ van de bankengroep.