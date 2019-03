Farmaceut verruilt Londen voor Amsterdam

Shionogi is een Japans miljardenbedrijf ($3 mrd omzet), dat een derde van z’n verkopen in Europa doet. Het bedrijf maakt veel middelen voor HIV-patiënten, pijnstillers en een nieuw innovatief griepmiddel. In Europa verkoop Shionogi vooral in het Verenigd Koninkrijk.

Brexit

In 2012 haalde Boris Johnson als burgemeester van Londen dit bedrijf nog trots binnen als versterking voor de sector gezondheidswetenschappen in de stad. Maar daarna heeft hij bijgedragen aan de Brexitcampagne, wat nu reden voor Shionogi is om zijn heil op het vaste land van Europa te zoeken. Volgens de Financial Times brengt Shionogi niet veel banen naar Amsterdam, maar Europese omzet zal wel via Nederland lopen.

Nederland trekt naast financiële instellingen en mogelijke BMW-productie ook veel farma-gerelateerde bedrijven sinds de Brexitverhuizing van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam bekend werd. Vanaf deze week is het EMA volledig operationeel in de hoofdstad.